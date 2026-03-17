FACUA denuncia el estado de abandono de las playas de la Expo de Zaragoza y pide actuar de manera urgente
La asociación insta al consistorio maño a que lleve a cabo las medidas que sean precisas para garantizar unas condiciones adecuadas de conservación, mantenimiento y seguridad en el espacio.
FACUA.org
Aragón-17/03/2026
Imagen: Asociación Legado Expo Zaragoza 2008.
FACUA-Consumidores en Acción ha remitido un escrito al área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza para pedirle que actúe de manera urgente en las playas de la Expo, un espacio que se encuentra en un estado de total deterioro y abandono por parte de administración municipal.<