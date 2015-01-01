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Cae una red que ofertaba préstamos falsos con anuncios en prensa

Los estafadores ofrecían condiciones supuestamente ventajosas pero exigían el pagado de numerosas tasas que los perjudicados debían abonar por transferencia o giros postales sin llegar a recibir después el importe del préstamo.

Europa Press
España-01/01/2015
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La Policía Nacional ha desarticulado un grupo de cinco estafadores que ofertaban préstamos falsos poniendo anuncios publicitarios en prensa y se hacían pasar por trabajadores de bancos extranjeros para aprovecharse de las necesidades económicas de personas que por su s

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