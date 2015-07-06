Caja Rural Castilla-La Mancha devuelve a una socia de FACUA unas comisiones cobradas indebidamente
El Banco de España señala que "no corresponde a los clientes soportar ninguna comisión por mantenimiento o administración si la cuenta se mantiene con el único fin de hacer frente a un préstamo hipotecario".
FACUA.org
España-06/07/2015
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El pago de comisiones en cuentas utilizadas únicamente para el pago de préstamos supone una cláusula abusiva.
FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que Caja Rural Castilla-La Mancha devuelva a una socia de Castilla-La Mancha las comisiones por mantenimiento que la entidad vinculó durante cuatro meses a una cuenta que se utiliza exclusivamente para el pago de un préstamo hipoteca