Canal Sur permite a 3 exdirectivos lucrarse con centros de adelgazamiento que usan la marca 'La Báscula'
FACUA pide a los grupos políticos que reclamen una explicación en sede parlamentaria sobre la utilización de la marca de la RTVA como reclamo para otros negocios ajenos a la televisión pública.
FACUA.org
Andalucía-29/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El chef Enrique Sánchez, del programa La Báscula, es también la imagen de los centros de adelgazamiento.
FACUA Andalucía ha pedido a los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz que reclamen tanto al Gobierno autonómico como a la dirección de Canal Sur explicaciones en sede parlamentaria respecto al hecho de que tres ex altos directivos de la ca