Nuestras accionesLa marca 'La Báscula' está registrada por Canal Sur

Canal Sur permite a 3 exdirectivos lucrarse con centros de adelgazamiento que usan la marca 'La Báscula'

FACUA pide a los grupos políticos que reclamen una explicación en sede parlamentaria sobre la utilización de la marca de la RTVA como reclamo para otros negocios ajenos a la televisión pública.

FACUA.org
Andalucía-29/06/2017
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FACUA Andalucía ha pedido a los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz que reclamen tanto al Gobierno autonómico como a la dirección de Canal Sur explicaciones en sede parlamentaria respecto al hecho de que tres ex altos directivos de la ca

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