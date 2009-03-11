Canarias y Extremadura se suman a Andalucía y Baleares al imponer a las eléctricas la devolución de las cantidades facturadas irregularmente
FACUA insta al resto de comunidades a que aprueben resoluciones similares y pide al ministro de Industria que acabe con la caótica factura mensual.
FACUA.org
España-11/03/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción ante las decisiones de los gobiernos de Canarias y Extremadura de imponer a las compañías eléctricas la devolución de las cantidades cobradas irregularmente a los usuarios en los últimos meses.</