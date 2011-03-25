Cáritas alerta de una campaña fraudulenta de captación de donativos que usa su nombre
A través de llamadas telefónicas a particulares se pide dinero para los damnificados en la catástrofe natural de Japón.
FACUA.org
España-25/03/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Cáritas ha alertado de que se está realizando en su nombre una campaña fraudulenta de captación de donativos mediante llamadas telefónicas a particulares a los que se pide dinero para los damnificados en la catástrofe natural de Japón.
Tras