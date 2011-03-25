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Cáritas alerta de una campaña fraudulenta de captación de donativos que usa su nombre

A través de llamadas telefónicas a particulares se pide dinero para los damnificados en la catástrofe natural de Japón.

FACUA.org
España-25/03/2011
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Cáritas ha alertado de que se está realizando en su nombre una campaña fraudulenta de captación de donativos mediante llamadas telefónicas a particulares a los que se pide dinero para los damnificados en la catástrofe natural de Japón.

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