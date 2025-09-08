Carrefour retira una freidora de la marca Mandine por riesgo de quemaduras por salpicaduras de aceite caliente
La empresa ha adoptado esta medida de precaución ante posibles incidencias de seguridad. Están afectadas aquellas cuya referencia es MDF30S-18 y su código de barras es 3615004401714.
FACUA.org
España-08/09/2025
Carrefour ha informado de la retirada del mercado, como medida de precaución, de algunas unidades de un modelo de freidora de la marca Mandine ante el riesgo de quemaduras por salpicaduras de aceite caliente para los consumidores que la usen.
En concreto, están afectadas las freidoras