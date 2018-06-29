Carrefour sigue ofertando jamones y embutidos Oro de la Ermita pese a la orden de retirada del mercado
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha recomendado a los consumidores que se abstengan de consumirlos. Hay una orden de retirada del mercado de todos los productos cárnicos curados de un total de ocho marcas.
FACUA.org
España-29/06/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha constatado que Carrefour sigue ofertando jamones y embutidos Oro de la Ermita pese a la orden de retirada del mercado que pesa sobre todos los productos cárnicos curados de ésta y otras siete marcas: Jamón Bodega Alto de Aitana, Ja