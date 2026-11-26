FACUA Cádiz exige al Ayuntamiento de Algeciras que intervenga ante el problema de palomas atrapadas en las redes de la Plaza de Andalucía
La asociación denuncia que la falta de mantenimiento y de actuaciones eficaces está provocando que numerosas aves queden atrapadas, mueran y se descompongan sobre una zona frecuentada por peatones y usuarios de establecimientos hosteleros.
FACUA.org
Cádiz-26/11/2026
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FACUA Cádiz se ha dirigido al Ayuntamiento de Algeciras para exigirle que adopte medidas urgentes y definitivas para solucionar el problema de las palomas que quedan atrapadas en las redes instaladas en la pérgola de la Plaza de Andalucía.