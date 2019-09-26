Caso Magrudis: La jueza envía a prisión sin fianza a José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguez
Tras prestar declaración, el hijo pequeño del "administrador de hecho" de la empresa, Mario Marín Rodríguez ha sido puesto en libertad provisional con cargos.
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España-26/09/2019
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Mario Marín Rodríguez, siendo llevado por los agentes de la Guardia Civil para declarar ante la jueza. | Imagen: FACUA.
La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha decidido el ingreso en prisión provisional sin fianza del «administrador de hecho» de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y de su hijo mayor Sandro José Mar&ia