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Caso Magrudis: La jueza envía a prisión sin fianza a José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguez

Tras prestar declaración, el hijo pequeño del "administrador de hecho" de la empresa, Mario Marín Rodríguez ha sido puesto en libertad provisional con cargos.

FACUA.org
España-26/09/2019
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La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha decidido el ingreso en prisión provisional sin fianza del «administrador de hecho» de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y de su hijo mayor Sandro José Mar&ia

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