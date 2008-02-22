Cataluña sancionará a Repsol por el vertido en el río tarraconense Francolí
Provocó la muerte de más de una tonelada de peces y obligó a la empresa municipal de agua a cerrar el suministro.
FACUA.org
Cataluña-22/02/2008
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La Conselleria de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente sancionador a la empresa Repsol por el vertido de aguas residuales en el río Francolí, que se produjo el pasado 6 de febrero y provocó la muerte de m&aac