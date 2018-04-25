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CCOO se reúne con FACUA Andalucía y le presenta su campaña ‘Precaripedia’

La asociación ha tratado con el sindicato esta iniciativa que tiene como objetivo fundamental concienciar a la sociedad de la precariedad que esconden términos como 'economía colaborativa', 'cool' o 'sinkies'.

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Andalucía-25/04/2018
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FACUA Andalucía se ha reunido este martes con una representación del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en la comunidad autónoma andaluza para analizar su campaña Precaripedia, cuyo objetivo es combatir la precariedad laboral mediante lo que la organización sin

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