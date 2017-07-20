CCOO y FACUA Andalucía acuerdan un marco de unidad de acción en defensa de los derechos de los ciudadanos
La secretaria general del sindicato, Nuria López, y la presidenta de la federación de consumidores, Olga Ruiz, critican las privatizaciones y la progresiva devaluación que se está dando en servicios públicos.
FACUA.org
Andalucía-20/07/2017
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