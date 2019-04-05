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Cetelem devuelve más de 5.000 euros a una socia de FACUA Málaga afectada por el fraude de iDental

La usuaria tenía un contrato de crédito vinculado a la prestación del tratamiento, que abonó casi por completo pese a que sólo le realizaron dos intervenciones mínimas.

FACUA.org
Málaga-05/04/2019
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FACUA Málaga ha conseguido que Cetelem devuelva a una socia 5.444 euros de un préstamo vinculado a un tratamiento dental contratado con iDental que quedó prácticamente sin atender después del cierre de las clínicas.

María Desire&eacu

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