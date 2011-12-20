China obliga a los usuarios de redes sociales a identificarse
Estas nuevas medidas de control exige registrarse con nombres reales e información biográfica.
FACUA.org
Asia y Oceanía-20/12/2011
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Las autoridades chinas han anunciado, el pasado viernes, nuevas normas con el objetivo de controlar todavía más la manera en que sus habitantes hacen uso de las redes sociales. La medida que más revuelo ha causado entre los usuarios, y que se esperaba desde hace tiempo, es la