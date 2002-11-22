Chrysler llama a revisión a 500.000 monovolúmenes en EE.UU. por una pieza mal instalada
Esta es la tercera vez que esta empresa llama a revisión a sus monovolúmenes en 2002.
FACUA.org
España-22/11/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) informa que el fabricante Chrysler ha llamado a revisión el 7 de noviembre a 500.000 automóviles en EE.UU. debido a que una pieza mal instalada puede causar que no funcionen el cojín d