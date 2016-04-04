Cientos de políticos, empresarios y aristócratas abrieron sociedades opacas en Panamá y paraísos fiscales
Es la mayor filtración de documentos de la historia del periodismo. Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos, y Micaela Domecq, esposa del comisario Cañete, en la extensa lista de delatados.
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España-04/04/2016
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La mujer del exministro Miguel Arias Cañete figuró como apoderada de una empresa en Panamá. | flickr.com/ppcantabria (CC BY-ND 2.0)
Cientos de políticos, empresarios y aristócratas españoles abrieron sociedades opacas en Panamá y paraísos fiscales para declarar menos patrimonio y no pagar impuestos en España. Así lo revela la filtración de documentos del despacho de abog