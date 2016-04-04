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Cientos de políticos, empresarios y aristócratas abrieron sociedades opacas en Panamá y paraísos fiscales

Es la mayor filtración de documentos de la historia del periodismo. Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos, y Micaela Domecq, esposa del comisario Cañete, en la extensa lista de delatados.

FACUA.org
España-04/04/2016
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Cientos de políticos, empresarios y aristócratas españoles abrieron sociedades opacas en Panamá y paraísos fiscales para declarar menos patrimonio y no pagar impuestos en España. Así lo revela la filtración de documentos del despacho de abog

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