Cierre de las clínicas de depilación Bedda: los afectados tienen un mes para comunicar sus créditos al administrador concursal
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha comunicado la entrada en concurso de acreedores de la empresa este 15 de septiembre.
FACUA.org
FACUA-19/09/2025
FACUA-Consumidores en Acción informa a los afectados por el cierre de las clínicas de depilación Bedda que tienen un mes para comunicar sus créditos al administrador concursal designado tras la entrada en concurso de acreedores de la empresa.
La asociación ha tenido conocimiento de qu