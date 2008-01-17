Cinco detenidos en Alicante por la falsificación de bebidas alcohólicas
Acusados de presuntos delitos contra la salud pública, fraude fiscal y falsificación de timbres.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-17/01/2008
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Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Elx (Alicante) detuvieron ayer a cinco personas de entre 23 y 70 años por delitos de falsificación de timbres, fraude fiscal y contra la salud pública, y se han incautado de varias cajas con botellas alcohó