Cinco grandes problemas sufridos por los consumidores compiten por ser La Peor Práctica Empresarial del Año
La negativa a facilitar teléfonos de atención al cliente gratuitos, el reparto de bonus a directivos de bancos rescatados, el desahucio por impago de hipotecas, el cierre repentino de aerolíneas y el fraude de las participaciones preferentes.
FACUA.org
España-09/03/2012
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Cinco grandes problemas sufridos por los consumidores compiten por ser La Peor Práctica Empresarial del Año: La negativa a facilitar teléfonos de atención al cliente gratuitos, el reparto de bonus a directivos de bancos rescatados, el desahucio de afectados por el impa