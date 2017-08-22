Cobrar por poner mantel, servir hielo o ir al baño: los abusos más disparatados en bares y restaurantes
FACUA ofrece una lista con 32 irregularidades que pueden sufrir los usuarios en locales de hostelería en el libro 'Timocracia'.
FACUA.org
España-22/08/2017
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"Servicio de lavandería" facturado por colocar un mantel de tela en la mesa, un abuso denunciado a través de Twitter por @raulgaldon.
Cobrar por poner mantel en la mesa en concepto de «servicio de lavandería» es el último y más disparatado abuso detectado por FACUA-Consumidores en Acción en bares y restaurantes. 1,75 euros por comensal es lo que cobraron en un establecimiento a dos clientes,