Compañías de telecomunicaciones y promotoras de viviendas acaparan la cuarta parte de las reclamaciones de los consumidores sevillanos
FACUA Sevilla ha atendido un total de 2.885 consultas y reclamaciones durante el primer semestre de 2003, un 23,5% más que durante el mismo periodo del año pasado.
FACUA.org
Sevilla-04/08/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha recibido durante el primer semestre de 2003 un total de 2.885 consultas y reclamaciones, un 23,5% más que en el mismo periodo del año pasado. La cifra de consultas planteadas por los consumidores ha sido de 2.352, m