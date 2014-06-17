Competencia abre expediente sancionador a Iberdrola por "manipulación fraudulenta" de precios en la luz
Tras analizar los "movimientos atípicos" detectados en torno a la subasta anulada por el Gobierno.
FACUA.org
España-17/06/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido incoar expediente sancionador a Iberdrola Generación por su actuación previa a la subasta del pasado diciembre y que el Gobierno anuló para evitar una subida de la luz del 11%.
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