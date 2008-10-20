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Competencia abre expediente sancionador a una patronal de grúas por posible concertación de precios

El expediente tiene su origen en noviembre de 2007 por la similitud de importes de seis empresas de alquiler de grúas con sede en la Comunidad de Madrid.

FACUA.org
España-20/10/2008
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador a la Agrupación Empresarial Nacional de Alquiladores de Grúas de Servicios Públicos (Anagrual) por supuestas prácticas restrictivas de la competencia, informó hoy este organ

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