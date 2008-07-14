Competencia abre expediente sancionador al Colegio Notarial de Granada por repartirse mercado e ingresos
La denuncia, presentada por un notario, señala que la asignación de clientes del sector público se realiza discrecionalmente por el Delegado de Málaga.
FACUA.org
Granada-14/07/2008
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La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador al Colegio Notarial de Granada tras advertir «indicios» de una práctica anticompetitiva, el reparto de mercado y el reparto de ingresos entre notarios.