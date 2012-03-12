Competencia abre un expediente sancionador contra Correos por posibles prácticas abusivas
Correos estaría ofreciendo unos niveles de descuentos o bonificaciones a clientes institucionales muy por encima de los descuentos ofrecidos a Unipost y otros competidores por servicios similares.
FACUA.org
España-12/03/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador contra la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (Correos) por posibles prácticas restrictivas de la competencia, según informó el organismo presidido por Joaquín Gar