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Competencia abre un expediente sancionador contra Telefónica por prácticas anticompetitivas

Cree que Telefónica podría haber incurrido en una práctica de irreplicabilidad económica prohibida por las Resoluciones de los mercados mayoristas de banda ancha y de líneas alquiladas terminales.

FACUA.org
España-01/06/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un procedimiento sancionador contra Telefónica por un presunto incumplimiento de las obligaciones regulatorias que tiene establecidas en los mercados mayoristas de banda ancha y de líneas alquilada

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