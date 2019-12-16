Competencia de Hungría multa a Facebook con 3,6 millones de euros por anunciarse "gratis" sin serlo
La acusa de obtener beneficios usando la actividad en internet y los datos de los usuarios. El lema de Facebook cambió el pasado agosto de "es gratis y lo será para siempre" a "es rápido y fácil".
FACUA.org
Internacional-16/12/2019
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La Autoridad húngara de Competencia ha multado a la red social Facebook con 3,6 millones de euros (1.200 millones de forintos) por anunciarse como «gratis» aunque nunca lo ha sido.
Según informa