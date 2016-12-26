Competencia eleva a 20 el número de empresas de cableado eléctrico investigadas por acordar precios
La CNMC las señala por posibles prácticas restrictivas consistentes en la fijación de precios y condiciones, así como por repartirse el mercado de la distribución y venta de cable de baja y media tensión.
FACUA.org
España-26/12/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado la incoación del expediente sancionador abierto en el mercado de suministro de cables eléctricos de baja y media tensión por posibles prácticas restrictivas de la competencia a cuatro empre