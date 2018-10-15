Competencia expedienta a siete grandes constructoras por repartirse obras públicas
Se trata de Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr e Isolux Corsán. El organismo ha llevado a cabo inspecciones en las sedes y oficinas de cuatro de estas compañías.
Europa Press
España-15/10/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra siete grandes constructoras tras detectar «indicios racionales» de que constituyeron un cártel para intercambiar información y restringir la competencia en la lic