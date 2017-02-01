Competencia expedienta a varias empresas del mercado de baterías usadas por pactar sus precios de compra
Según la CNMC, las firmas investigadas habrían intercambiado "información sensible" con el fin de coordinar y fijar el valor de los recambios en el mercado español.
FACUA.org
España-01/02/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra varias empresas por posibles prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de baterías usadas.
Se trata de las firmas Azor Ambiental SL, Exide Technologies SLU y s