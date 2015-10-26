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Competencia incoa expediente sancionador contra la Asociación de Clubes de Baloncesto

La CNMC considera que los requisitos para mantenerse en ACB los equipos que ascienden de Liga LEB podrían resultar inequitativos y discriminatorios.

FACUA.org
España-26/10/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) por posibles prácticas restrictivas de la competencia. En concreto, por imponer unas condiciones económico-administrativas

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