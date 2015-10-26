Competencia incoa expediente sancionador contra la Asociación de Clubes de Baloncesto
La CNMC considera que los requisitos para mantenerse en ACB los equipos que ascienden de Liga LEB podrían resultar inequitativos y discriminatorios.
FACUA.org
España-26/10/2015
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La investigación sobre las posibles prácticas inequitativas y discriminatorias de la ACB se inció tras la denuncia presentada por el Club Baloncesto Tizona. | Imagen: flickr.com/penyaskito (CC BY-NC-ND 2.0)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) por posibles prácticas restrictivas de la competencia. En concreto, por imponer unas condiciones económico-administrativas