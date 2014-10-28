Competencia multa a 24 fabricantes de palés y una asociación del sector con casi cinco millones de euros
La CNMC considera probado que las empresas penalizadas constituyeron un cártel para fijar precios y condiciones comerciales entre 2005 y 2011.
FACUA.org
España-28/10/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desmantelado un cártel de 24 empresas de palés de madera de calidad controlada EUR/EPAL que operan en el mercado español y a la asociación Calipal España (Calipal) y les ha impuesto una