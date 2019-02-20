Competencia multa a Endesa Energía con 260.000 euros por irregularidades en contratos de luz y gas
El organismo ha sancionado a la eléctrica con 170.000 euros por diecisiete infracciones de carácter leve, a los que se suma otra sanción de 90.000 euros por haber cambiado de compañía a un particular sin su consentimiento.
Europa Press
España-20/02/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Endesa Energía con 260.000 euros por irregularidades en la formalización de contratos de luz y gas natural.
En concreto, Competencia ha sancionado a la compañía con 170.000 euros po