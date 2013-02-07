Más noticias15,6 millones de euros

Competencia multa a Mediaset por incumplir compromisos en la fusión de Telecinco con Cuatro

Retrasó "injustificadamente" la renuncia a los derechos de adquisición preferente de contenidos audiovisuales, entre otras irregularidades.

FACUA.org
España-07/02/2013
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesta a Mediaset España una multa de 15,6 millones de euros por incumplir algunas de las condiciones a las que la compañía se había comprometido cuando se autorizó la fusión entre Telecinco y Cuatr

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