Competencia multa a Mediaset por incumplir compromisos en la fusión de Telecinco con Cuatro
Retrasó "injustificadamente" la renuncia a los derechos de adquisición preferente de contenidos audiovisuales, entre otras irregularidades.
FACUA.org
España-07/02/2013
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesta a Mediaset España una multa de 15,6 millones de euros por incumplir algunas de las condiciones a las que la compañía se había comprometido cuando se autorizó la fusión entre Telecinco y Cuatr