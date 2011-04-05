Competencia multa con 100.000 euros a la patronal de empresas conserveras por recomendar alzas de precios
La recomendación colectiva tenía por objeto la coordinación de las empresas conserveras para repercutir el incremento del coste de los envases metálicos en el precio final de los productos.
FACUA.org
España-05/04/2011
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto una multa de 100.000 euros a la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas y Mariscos (Anfaco) por realizar una recomendación colectiva que tenía por objeto la coordinación de las empresas conserveras