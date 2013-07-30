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Competencia multa con más de 130.000 euros a los notarios de Ceuta

Los profesionales ejercían su actividad en un único despacho a través de la entidad Notaría Ceuta, de la que son socios, y se repartían a partes iguales los beneficios.

FACUA.org
Ceuta-30/07/2013
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por valor de más de 130.000 euros a los tres únicos notarios de Ceuta por llevar a efecto un acuerdo para la coordinación en la prestación de sus servicios de notaría, informó el organ

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