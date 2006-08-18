Con el euríbor de julio, las cuotas de las hipotecas se han encarecido en una media de 81 euros en un año
FACUA insiste en reclamar al Ministerio de Sanidad y Consumo una ley que proteja a los usuarios ante situaciones de insolvencia dados los cada vez mayores niveles de endeudamiento de las familias españolas.
FACUA.org
España-18/08/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que con la nueva subida del euríbor, el encarecimiento medio de las cuotas mensuales de las hipotecas en los últimos doce meses se sitúa en 81,36 euros.
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