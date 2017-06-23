Conciertos a 40 grados y sin agua: FACUA denuncia al Download Festival de Madrid por sus restricciones
La asociación denuncia a la promotora del evento, Live Nation, por no permitir la entrada de comida ni bebida del exterior. La organización, de hecho, advierte de que "no habrá fuentes para combatir el calor".
FACUA.org
España-23/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la promotora del Download Festival, que se celebra en Madrid en estos días, de 22 al 24 de junio, por no permitir la entrada de botellas de agua ni de comida compradas en el exterior, así como por no velar por la seguridad de los a