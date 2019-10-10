Condenada Johnson & Johnson a pagar 7.200 millones por los efectos secundarios de un fármaco
Se trata de la indemnización más importante hasta el momento contra la multinacional. J&J no advirtió de que el neuroléptico Risperdal genera el agrandamiento de las glándulas mamarias en los hombres.
FACUA.org
Internacional-10/10/2019
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Un jurado de Filadelfia (Estados Unidos) ordena a la multinacional Johnson & Johnson (J&J) a pagar una indemnización de 7.281 millones de euros a un usuario por los efectos del neuroléptico Risperdal, según informa The Wall Street Journal (WSJ).
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