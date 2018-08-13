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Condenada Monsanto a pagar 289 millones de dólares por un cáncer terminal provocado por el glifosato

El denunciante utilizó el herbicida Roundup de Monsanto de manera frecuente cuando trabajaba para el distrito escolar de San Francisco

FACUA.org
Internacional-13/08/2018
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Un tribunal de Estados Unidos ha condenado a Monsanto a indemnizar con 289 millones de dólares a un jardinero por causarle un cáncer terminal debido a la exposición a los productos de la multinacional, que contienen glifosato.

Según infor

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