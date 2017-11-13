Condenada una empresa de pinturas que quiso cobrar por resolver sus propios desperfectos
Un juez exime a una socia de FACUA Madrid de pagar a Assista esta cantidad para corregir sus propios errores. Hasta un técnico de la propia empresa corroboró que el acabado había sido defectuoso.
FACUA.org
Madrid-13/11/2017
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FACUA Madrid ha logrado que un juez exima a una socia de tener que pagarle a la empresa que, tras pintarle su casa, le pidió más dinero del presupuestado inicialmente para arreglar los desperfectos que le había dejado tras un trabajo mal hecho.
Gregoria P.D.R.<