Más noticiasAcuerdo contrario a la libre competencia

Condenadas siete cooperativas del taxi de Santa Cruz de Tenerife por pactar tarifas durante años

La Audiencia Nacional confirma la sanción de 181.000 euros impuesta por la CNMC a siete asociaciones de taxistas por pactar precios con la Asociación Provincial de Agencias de Viajes entre 2006 y 2012.

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Canarias-29/05/2017
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La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de más de 180.000 euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a siete asociaciones y cooperativas de taxistas de distintos municipios de Santa Cruz de Teneri

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