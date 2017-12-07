Condenado a 7 años de cárcel Oliver Schmidt, ejecutivo clave de Volkswagen en el dieselgate
Es el segundo sentenciado de la compañía en Estados Unidos por el escándalo del fraude de las emisiones.
FACUA.org
América-07/12/2017
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El alemán Oliver Schmidt, responsable de Compliance del consorcio automovilístico Volkswagen en Alemania entre 2014 y marzo de 2015, ha sido condenado a 7 años de cárcel por el fraude de las emisiones contaminantes. Se trata del segundo ejecutivo de la