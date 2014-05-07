Más noticiasSentencia por un delito de injurias contra la delegada del Gobierno en Madrid

Condenado a indemnizar y a cerrar las cuentas de Twitter y Facebook desde las que injurió a Cifuentes

El joven ha sido condenado a pagar 300 euros de multa, 1.000 euros de indemnización y las costas del juicio. También tiene que dar de baja los blogs desde los que difundió los insultos.

FACUA.org
España-07/05/2014
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El usuario ha sido condenado a pagar 300 euros de multa, 1.000 de indemnización y las costas del juicio, además de pedir perdón a la cara a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Asimismo el joven debe cerrar sus cuentas de cuentas de Twitter

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