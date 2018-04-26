Condenado el BBVA a devolver 4.768 euros a un cliente para compensarle al aplicarle una cláusula suelo oculta
El tribunal condena también en costas a la entidad bancaria "con expresa declaración de temeridad y mala fe", por lo que tiene que abonar los honorarios del abogado del cliente.
FACUA.org
Canarias-26/04/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) por «mala fe» al meter cláusulas no pactadas en un préstamo hipotecario a un cliente grancanario suscrito en 2003 y le deberá devolver 4.768 euro