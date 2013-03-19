Condenado en EEUU a tres años y medio de cárcel por el robo de datos a usuarios de iPad
Se hizo con los datos personales de 120.000 usuarios, tras acceder a los servidores de la operadora AT&T sin permiso.
FACUA.org
América-19/03/2013
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Un hacker ha sido condenado este lunes a tres años y cinco meses de prisión por el robo de los datos personales de unos 120.000 usuarios de iPad, incluidos alcaldes de grandes ciudades, un presentador de noticias de televisión y un magnate de Hollywood.
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