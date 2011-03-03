Condenado por estafar a clientes de banca electrónica a través de 'malware'
El individuo colaboraba con un grupo de personas dedicadas al fraude bancario en la red captando claves de banca electrónica de cuentas de las que sustraían dinero.
FACUA.org
España-03/03/2011
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