Condenan a 30 meses de cárcel a un polaco que estafó a miles de compradores a través eBay
Fue denunciado en unas 1.500 ocasiones y la 'web' de subastas ha tenido que pagar 400.000 euros en indemnizaciones.
FACUA.org
Europa-06/10/2008
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La Audiencia Provincial de Darmstadt (suroeste de Alemania) condenó hoy a un hombre a treinta meses de cárcel por estafar a compradores a través de la web de subastas eBay, cobrándoles por la adquisición de supuestos artículos que luego no entregab