Condenan a Blesa a seis años de cárcel y a Rato a cuatro años y medio por las 'tarjetas black'
La Sala impone a los otros 63 acusados penas de entre tres meses y seis años de prisión por colaborar con esta práctica.
FACUA.org / Europa Press
España-23/02/2017
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Todos los implicados en el uso indebido de tarjetas black han sido condenados por la Audencia Nacional. | Imagen: Europa Press.
La Audiencia Nacional ha condenado este jueves a seis años de prisión al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y a cuatro años y medio a su sucesor y presidente de Bankia Rodrigo Rato por los delitos continuados de apropiación