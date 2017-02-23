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Condenan a Blesa a seis años de cárcel y a Rato a cuatro años y medio por las 'tarjetas black'

La Sala impone a los otros 63 acusados penas de entre tres meses y seis años de prisión por colaborar con esta práctica.

FACUA.org / Europa Press
España-23/02/2017
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La Audiencia Nacional ha condenado este jueves a seis años de prisión al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y a cuatro años y medio a su sucesor y presidente de Bankia Rodrigo Rato por los delitos continuados de apropiación

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